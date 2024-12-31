Engellilere Akülü Sandalye Desteği

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

Belediye Başkanı Vahap Gök tarafından temin edilen 6 akülü tekerlekli sandalye ilçede yaşayan engelli vatandaşlara dağıtıldı.

Engelli vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Gök, "İlçemizde bulunan 6 kardeşimize akülü tekerlekli sandalyelerini teslim ederek, sevinçlerine ortak olduk. Engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için yalnızca fiziki düzenlemeler yapmakla yetinmiyor, onların yaşamın içinde olması için her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz. Yeni akülü tekerlekli sandalyelerinin kendilerine hayırlı olmasını temenni ediyor, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.