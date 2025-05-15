Engellilere Askerlik Tecrübesi

Aydın'da Engelliler Haftası kapsamında bir günlüğüne asker olan 29 engelli, kamuflaj giyip yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki programda, engelli bireyler kamuflajlarını giyip tören alanına geldi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelliler yemin etti. Bu esnada selam veremeyen bazı engellilerin yerine yanlarındaki askerler, onların keplerine ellerini götürüp selam verdi.

Törenin ardından engelliler adına Mevlüt Uyanık, "Vurulmuş göğsünden bizim yiğitler", Üsteğmen Hakan Yılmaz ise "Biz varız" adlı şiiri okudu.

Burada konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Türk milletinde kutsal kabul edilen askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun haklı gurur ve onurunu bir ömür boyu taşıma mutluluğuna sahip olduğunu söyledi.

Aldemir, "Sevgili Mehmetçikler, bugün bir hayalinizi gerçekleştirdiniz. Bu kutsal ocağın faaliyetlerine katılıp, havasını teneffüs ettiniz. Kısa bir süre de olsa Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve bulunduğu coğrafi bölgenin en güçlü, en deneyimli ordusunun birer ferdi olmanın gururunu yaşadınız." dedi.

Konuşmanın ardından askerler ve aileleri bir araya geldi.

Törene, Aydın Jandarma Filo Komutanı Albay Koray Ergin, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu da katıldı.