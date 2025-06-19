Engellilere Özel Konser Düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesince engelli bireyler ve ailelerine yönelik konser düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, engellilerin toplumsal hayata katılımını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçıları, Atatürk Kültür Parkı'nda konser verdi.

Konsere engelli bireyler ve aileleri ilgi gösterdi.