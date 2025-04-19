Engelsiz Gazze İçin Sanat Müzayedesi

Gazze'de uzuv kaybı yaşayan bireylerin protez ihtiyacını karşılamak için "Engelsiz Gazze" başlığı altında sanat müzayedesi düzenlendi.

Ressam İlhami Atalay ve Cemal Toy'un öncülüğünde yapılan müzayedenin seçkisinde, 80'den fazla sanatçının bağışladığı yaklaşık 200'ü aşkın eser yer aldı.

Fatih Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen müzayedede bağışların tamamı AID Uluslararası Doktorlar Derneğinin Gazze'deki ampute bireyler için sürdürmekte olduğu Engelsiz Gazze Protez Üretimi Projesi'nde kullanılacak.

Cemal Toy'un Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği canlı müzayedeye sanatseverler, eserler için pey vererek katılım sağladı. Ayrıca önerilen tutarda bağış yapan katılımcılar, müzayede tarihinden önce de eser edindi.

"Zulüm bitene kadar proje yolculuğuna devam edecektir"

Proje yürütücüsü Şehrinaz Güler Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Engelsiz Gazze'nin 13 yaşında bir kız çocuğunun Gazze'deki soykırımı dert edinerek yazdığı bir proje olarak ortaya çıktığını söyledi.

Projenin gönüllü kadınlar tarafından ve gönüllü sanatçılar tarafından yeşertildiğini belirten Çolak, "Buradaki amaç uzuvlarını kaybetmiş yetişkin annelerin, babaların, kardeşlerin ve çocukların hayata tutunması. Sağ bacağı olmayan, sol kolu olmayan insanların dengede bile durması zorken, bu aletler sayesinde bundan sonraki ömürlerini daha iyi geçirebilecekler. Elbette ki bunları konuşmak, bunu birkaç cümleyle anlatmak çok acı.Bir sabah kalktığında herhangi bir uzvunun olmadığını görmenin acısını yaşayan insanlara derman olmaya çalışan bir projedir." dedi.

Çolak, projeye ressam İlhami Atalay ve Cemal Toy'un öğrencileriyle öncü olduğunu belirterek, "Sanatseverlerle, bu davayı dertlenenlerle beraber yol yürünerek yapılmış, serbest temalı eserler satışa sunularak elde edilen gelirle uzvunu kaybeden ve protez bekleyen bu insanlara birazcık da olsa şifa vermeyi ümit ediyoruz. Zulüm bitene kadar, tek bir insan bile protezsiz kalmayana kadar proje yolculuğuna devam edecek." ifadelerini kullandı.

Müzayedede 1 milyon liradan fazla gelir elde edildi

Birlikte Sanat Derneği kurucusu ressam Cemal Toy, müzayede açılışında yaptığı konuşmada, müzayededen sonra da etkinliğin devam edeceğini, katalogdan eserlerin satın alınabileceğini söyledi.

Müzayedede resim, desen ve geleneksel sanatlar gibi çeşitli tekniklerle üretilmiş eserlerin yanı sıra İlhami Atalay'ın canlı performansla ortaya koyduğu "Filistin Çizgileri" serisi de yer aldı.

Müzayedede gece boyunca yaklaşık 150 eser satıldı ve 1 milyon liradan fazla gelir elde edildi. Toplanan gelirin tamamı AID Uluslararası Doktorlar Derneğine bağışlanacak.