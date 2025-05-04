Engelsiz Kafe Hizmete Açıldı

Esenyurt Belediyesinin özel bireyleri istihdam ettiği "Engelsiz Kafe" vatandaşlara haftanın 7 günü hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özel bireylerin istihdamını ve toplumsal yaşama katılımını amaçlayan kafe, Esenyurt Belediyesi At Çiftliği'nde hizmete açıldı.

Kafedeki ilk iş gününde özel bireylere, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar eşlik etti.

Aksoy, özel bireylerin hayatın her alanında var olması gerektiğini belirterek, "Buradaki gençlerimiz hem çalışarak özgüven kazanıyor hem de toplumsal hayata katılım konusunda güçlü bir mesaj veriyor. Engelsiz Kafe, sadece bir sosyal alan değil, aynı zamanda örnek bir istihdam modeli. Esenyurt Belediyesi olarak bu tür projeleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Çalışanlara teşekkür eden Aksoy, onlara hediye takdim etti.