Engelsiz Yaşam Merkezine Ziyaret

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Amasya Valisi Önder Bakan, Türkiye Sakatlar Derneği, Altı Nokta Körler Derneği, Beyazay Derneği ve Otizmli Çocuklar ve Aileleri Dayanışma Derneğinin bulunduğu Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti.

Vali Bakan, ziyaret sırasında engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dernek üyeleriyle sohbet eden Bakan, talep ve önerilerini dinleyerek destek mesajı verdi.

Amasya'yı engellerin değil, sevginin ve dayanışmanın konuşulduğu bir şehir haline getireceklerini vurgulayan Bakan, "Sizlerin ihtiyaçlarını, taleplerini ve önerilerinizi dinlemek bizler için çok kıymetli. Engelli bireylerimizin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi.