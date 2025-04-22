Engerek Yılanı Başka Bir Yılanı Yedi

Engerek yılanı başka bir yılanı avladı

Yılanın avladığı başka bir yılanı yediği anlar görüntülendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da nadir görülen engerek yılanının, başka bir yılanı yediği anlar vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Ortaören Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ailesiyle birlikte fıstık tarlasında çalışan Yunus Baytemur, kayalık alanda bir kıpırdama fark etti. Kıpırdamanın olduğu bölgeye giden Baytemur, çok zehirli olduğu bilinen ve bölgede nadir görülen engerek yılanının, başka bir yılanı avlayarak yediğini gördü. Cep telefonunu çıkaran Baytemur, o anların görüntülerini çekti.

Tarlada çalıştıkları sırada olaya şahit olduklarını belirten Yunus Baytemur, "Tarlada çalışırken yolun öbür tarafında bir karartı gördüm. Merak edip gittiğimde yılanlar birbirine sarılmıştı. Engerek, sarı bir yılanı yemişti. İlk defa böyle bir şey gördüm. Tarlada çok yılan görüyorduk ama ilk defa böyle bir şeye şahit olduk. Özellikle engerekler nadir görünür ve taşların altında saklanırlar. Çok şaşırdım" diye konuştu.