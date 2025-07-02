Enver Eroğlu'ndan Veda Ziyaretleri

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Batman Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Enver Eroğlu, veda ziyaretlerinde bulundu.
Eroğlu, Vali Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.
Turan, ziyarette Eroğlu'na yeni görevinde başarı diledi.
Eroğlu da Vali Turan'a teşekkür etti.
Ardından Bulut'u ziyaret eden Eroğlu, Kırklareli'ni çok sevdiğini belirtti.
Bulut da, Eroğlu'na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
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