Epifani Bayramı'nda Kalofer'de Haç Çıkarma Töreni - Son Dakika
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Epifani Bayramı'nda Kalofer'de Haç Çıkarma Töreni

Epifani Bayramı\'nda Kalofer\'de Haç Çıkarma Töreni

Bulgaristan'da Epifani Bayramı dolayısıyla suya haç atma ve halay töreni düzenlendi.

06.01.2025 10:48
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Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Kalofer kentinde Hristiyan Ortodoks inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü olan Epifani Bayramı dolayısıyla haç çıkarma ve halay töreni düzenlendi.

Gelenek gereği katılımcılar, sabah gün doğmadan Tunca Nehri kenarına toplandı.

Soğuktan donmuş nehre giren bir grup, sopalarla buzları kırarak kalabalığın hareket edebileceği bir alan açtı.

Din görevlilerinin duaları eşliğinde gerçekleştirilen törende ilk olarak nehre haç atıldı. Katılımcılar, haçı sudan çıkarabilmek için buz gibi sularda yarıştı.

Haç çıkarma töreninin ardından katılımcılar, davul ve tulum eşliğinde yarım saat boyunca suda halay çekti.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü zorlu koşullara rağmen düzenlenen bu etkinlik, cesaret, dayanıklılık ve toplumsal dayanışmanın bir simgesi olarak görülüyor.

Etkinlik, manevi anlamının yanı sıra bölge turizmine de önemli katkı sağlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Epifani Bayramı'nda Kalofer'de Haç Çıkarma Töreni - Son Dakika

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