Erakçi: ABD'nin Çelişkili Mesajları Müzakereleri Etkiliyor - Son Dakika
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Erakçi: ABD'nin Çelişkili Mesajları Müzakereleri Etkiliyor

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile müzakerelerde çelişkili açıklamalar olduğunu belirtti.

18.04.2025 12:21
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakerelerde Washington tarafından "çelişkili" açıklamalar geldiğini ve yarın Roma'da yapılacak görüşmelerde ABD tarafının tutumuna göre müzakerelerin devamını değerlendireceklerini söyledi.

Erakçi, bulunduğu Moskova'da İran devlet televizyonuna Rusya'daki temasları ve ABD ile müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde İran lideri Ali Hamaney'in mektubunu sunduğunu aktaran Erakçi, "Rusya Devlet Başkanı ile görüşmede, bazı bölgesel konular ve uluslararası gelişmeler, özellikle İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmeler, Rusya ile ABD arasındaki müzakereler ayrıntılı bir şekilde ele alındı." dedi.

Erakçi, Putin ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini ifade etti.

Müzakere yeri tartışması

ABD ile dolaylı görüşmelerin ikinci turuna katılmak amacıyla yarın İtalya'nın başkenti Roma'ya gideceğini aktaran Erakçi, müzakerelerin yeri hakkındaki tartışmalara ilişkin, "Roma görüşmelerin ev sahibi değil, aksine görüşmelerin yeridir. İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin ev sahibi hala Umman'dır. Biz ev sahibinin belirlediği yerde hazır bulunacağız ve arabuluculuk, aracılık etme ve dolaylı iletişim kurma görevi Umman Dışişleri Bakanı ile bu ülkenin hükümetinin sorumluluğunda olmaya devam edecek." diye konuştu.

Erakçi, Rusya ve Çin'in müzakere süreçlerini kolaylaştırmada rol oynayabileceklerine işaret ederek, "Daha önce nükleer görüşmelerde rol oynayan Rusya ve Çin gibi dostlarımız da katkı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

ABD'den gelen farklı açıklamalar

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Whitkoff'un müzakerelerde ABD'nin talepleriyle ilgili farklı açıklamalarının sorulması üzerine Erakçi, "ABD tarafından çelişkili mesajlar duyuyoruz. Ne kastedildiği, ne gibi hedefler içerdiği kendilerine kalmış fakat bizim kanaatimize göre dolaylı diyalog masasında dile getirilenler belirleyicidir." dedi.

İran'ın müzakerelerdeki taleplerinin açık olduğunu söyleyen Erakçi, "Diğer tarafın görüşmelere hem ciddiyet ve görüş istikrarı hem de kararlı adımlarla katılmasını bekliyoruz. Ancak o zaman görüşmeler ilerleyebilir. Cumartesi günü dolaylı görüşmelere ciddiyetle katılacağız ve karşı tarafın da tutumuna göre bu yolda nasıl devam etmemiz gerektiğini değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

?İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini açıklamıştı. Daha önce Umman'da olacağı açıklanan müzakerelerin ikinci turunun İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağı duyurulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, önceki gün Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın 2015'teki nükleer anlaşmadaki 3,67 oranında uranyum zenginleştirmesini kabul ettiklerini söylemişti.

Witkoff, daha sonraki açıklamasında ise İran'ın uranyum zenginleştirmesini durdurması gerektiğini ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise nükleer programındaki endişeleri gidermeye hazır olduklarını ancak ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkını müzakere etmeyeceklerini belirtmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erakçi: ABD'nin Çelişkili Mesajları Müzakereleri Etkiliyor - Son Dakika

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