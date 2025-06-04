Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün koordineli çalışmasında Erbaa'da gerçekleştirilen yol uygulamasında, narkotik arama köpeğinin tepki vermesi üzerine bir araçta arama yapıldı.
Yapılan aramada 10 kilo 190 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araçta bulunan ve gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Erbaa'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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