Erbaa Hastanesi\'nde Kapalı Ameliyat Başarısı

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Erbaa Devlet Hastanesinde ilk kez, kapalı yöntemle bel fıtığı ve kanal daralması ameliyatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erbaa Devlet Hastanesinde kapalı yöntemle bel fıtığı ve kanal daralması ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Hastanede ilk defa yapılan ameliyatın beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Op. Dr. Ali Kaplan tarafından gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Hastanemiz ve devletimizin olanakları sayesinde bu ameliyat, hastanemizde ekibimizle yapılabilmektedir. Kapalı bel fıtığı yöntemi ile çok daha az doku hasarı ve kanama ile bu ameliyatlar yapılabilmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 79 yaşındaki hastanın ameliyat sonrası hastaneden sağlıklı şekilde taburcu edildiği kaydedildi.