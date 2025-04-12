Erbaaspor U19 Minibüsü Devrildi

Tokat'ın 2. Lig temsilcisi Merkür Jet Erbaaspor'un U19 takımını taşıyan minibüsün Samsun'da devrilmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

Fatsa Belediyespor ile oynayacağı maç için sabah saatlerinde yola çıkan Merkür Jet Erbaaspor'un U19 takımı taşıyan minibüs, Samsun'un Ladik ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazaya ilişkin kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fatsa Belediyespor ile oynayacağı maç için sabah saatlerinde yola çıkan U19 takımımızı taşıyan minibüs Samsun'un Ladik ilçesi yakınlarında maddi hasarlı kaza yapmıştır. Araçta bulunan antrenörümüz ve futbolcularımızın durumu gayet iyidir, tahsis edilen araçla sağ salim Erbaa'ya dönüş yapmışlardır. Camiamıza ve sporcularımıza geçmiş olsun."

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise "Kaza geçiren ve sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendiğimiz Merkür Jet Erbaaspor U19 takımı futbolcularımıza ve teknik heyete geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.