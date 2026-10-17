Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Muğla İl Teşkilatı'nın, kentte DEM Parti'nin açıklama yaptığı alanı sirkeli su ve arap sabunuyla yıkaması sonrası başlayan tartışmalara ilişkin soruları yanıtladı.

"GEREKEN İHTARI VERDİK"

Eylemi tasvip etmediklerini dile getiren Erbakan, "Yanlış bir hareket. Bizim de tasvip etmediğimiz bir hareket. Kendilerine uyarıyı yaptık, gereken ihtarı verdik. Burada yaptığımız konuşmada da ifade ettiğimiz gibi, biz Erbakan Hocamızın Doğu ve Güneydoğu ile ilgili politikalarını aynı şekilde takip eden bir partiyiz. Bölge insanına en sıcak yaklaşan, bölge insanının haklarını yıllarca savunan ve bölgeye en önemli, en büyük yatırımları yapan Erbakan Hocamız hangi zihniyetteyse biz de Yeniden Refah Partisi olarak o zihniyetteyiz. Kimseyi dışlamamız veya ayrımcılığa tabi tutmamız söz konusu olamaz. Türk-Kürt kardeşliği konusunda da biz mirasımızı Erbakan Hocamızdan aldık. Bu konuda son derece hassasız" ifadesini kullandı.

"GÖREVDEN ALMA DURUMU OLABİLİR"

Muğla İl Teşkilatı'ndaki görevden alma ihtimaline ilişkin de değerlendirmede bulunan Erbakan, konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Onunla ilgili tabii görüşüyoruz. Belki görevden alma durumu da olabilir" ifadelerini kullandı.