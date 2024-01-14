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Erciş'te 140 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Erciş'te 140 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Erciş'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 140 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı şehir merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreyi geçti. Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

14.01.2024 - 10:40,
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Erciş'te 140 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 140 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erciş'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde şiddetini artırarak her yeri beyaza bürüdü. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreyi geçti. Araçların kara gömüldüğü şehirde, ağaçların dallarında oluşan kar birikintileri ise görsel şölen oluşturdu. 140 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erciş\'te 140 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erciş'te 140 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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