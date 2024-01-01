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Erciş'te 2024'ün ilk bebeği dünyaya geldi - Son Dakika
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Erciş'te 2024'ün ilk bebeği dünyaya geldi

Van'ın Erciş ilçesinde 2024 yılının ilk bebeği Hasret, 2 kilo 730 gram ağırlığında normal doğumla dünyaya geldi. Bebeğe çeyrek takılan Kaymakam Karaloğlu, yeni doğan bebekleri kucağına alarak ailelerine hayırlı evlatlar diledi. Hasret'in annesi Siti Erdoğan, bebeğin ismini Kaymakam Bey'in uygun gördüğünü belirtti.

Erciş\'te 2024\'ün ilk bebeği dünyaya geldi
01.01.2024 - 07:31,
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Erciş'te 2024'ün ilk bebeği dünyaya geldi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 2024 yılının ilk bebeği 2024'ün ilk dakikalarında dünyaya gelen Hasret oldu.

Erdoğan çiftinin 5. Çocuğu, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde 2024'ün ilk dakikalarında 2 kilo 730 gram ağırlığında normal doğumla dünyaya geldi. Erdoğan çifti bebeğe Hasret adını verdi.

Hastane personelinin yeni yılını kutlayan Kaymakam Karaloğlu da, gün içinde doğan bebeklerin ailelerine hediye takdim ederken 2024'ün ilk bebeği Hasret'e ise çeyrek taktı. Yeni doğan bebekleri kucağına alıp severek, "Hayırlı olsun Rabbim devletine milletine hayırlı evlatlar eylesin" dedi.

Hasretin annesi Siti Erdoğan, "Çaldırandan geliyorum. Erciş Devlet Hastanesinde doğum yaptım, bu yılın ilk çocuğu olduğu için Kaymakam Bey buraya geldi, altın taktı bebeğime, çok teşekkür ederim. Bu benim 5. çocuğum, ilk çoğum vefat ettiği için acımdan dolayı ismini Hasret koymak istiyorum. Kızımın ismini Kaymakam Bey uygun gördü, Hasret koyacağıma. Kaymakam Beye teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA
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Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciş'te 2024'ün ilk bebeği dünyaya geldi - Son Dakika


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