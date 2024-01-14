Erciş'te kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması devam ediyor

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yerleşim yerlerinin yolları yeniden ulaşıma açılıyor.

Meteorolojinin uyarısının ardından etkili olan kar yağışı, Erciş'te birçok mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede kar kalınlığı şehir merkezinde 30 yüksek rakımlı yerlerde ise 60 santimetreyi geçti. Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi karla mücadele ekiplerince dün akşamdan buyana devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması aralıksız devam ediyor.

Bu arada yol açmaya giden kepçe bir anlık dalgınlıkla yoldan çıkarak şarampole girdi.