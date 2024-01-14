 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erciş'te kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Erciş'te kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması devam ediyor

Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yerleşim yerlerinin yolları yeniden ulaşıma açılıyor. Meteorolojinin uyarısının ardından etkili olan kar yağışı, Erciş'te birçok mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi karla mücadele ekiplerince dün akşamdan buyana devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması aralıksız devam ediyor. Bu arada yol açmaya giden kepçe bir anlık dalgınlıkla yoldan çıkarak şarampole girdi.

Erciş\'te kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması devam ediyor
14.01.2024 - 22:06,
Abone Ol

Erciş'te kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması devam ediyor

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yerleşim yerlerinin yolları yeniden ulaşıma açılıyor.

Meteorolojinin uyarısının ardından etkili olan kar yağışı, Erciş'te birçok mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede kar kalınlığı şehir merkezinde 30 yüksek rakımlı yerlerde ise 60 santimetreyi geçti. Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi karla mücadele ekiplerince dün akşamdan buyana devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması aralıksız devam ediyor.

Bu arada yol açmaya giden kepçe bir anlık dalgınlıkla yoldan çıkarak şarampole girdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Van Büyükşehir Belediyesi, Van, Ulaşım, Hava Durumu, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciş'te kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması devam ediyor - Son Dakika


22:25
'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24
İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22
MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti

Son Dakika
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
18:15 Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
17:58 TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 22:33:08. #1.11#
SON DAKİKA: Erciş'te kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement