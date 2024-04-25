Erciş'te Kenger Bitkisine Yoğun İlgi - Son Dakika
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Erciş'te Kenger Bitkisine Yoğun İlgi

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Van'ın Erciş ilçesinde baharın gelişiyle birlikte dağlarda doğal olarak yetişen kenger bitkisine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kenger bitkisi, bölgede genellikle yöresel yemeklerde kullanılıyor ve çoğu dar gelirli aile için geçim kaynağı haline geldi. İlkbaharın gelmesiyle birlikte kenger bitkisini toplamaya gelen vatandaşlar, bu bitkiyle tanışmak isteyenlere güzellikleri göstermek için buraya gelmelerini istiyor.

25.04.2024 09:05
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Erciş'te kenger bitkisine yoğun ilgi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde baharın gelişi ile beraber dağlarda doğal olarak yetişen kenger bitkisine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Erciş ilçesinde baharla birlikte bölgenin birçok yerinde yetişen ve nefis bir tada sahip olan kenger bitkisi yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık iki ay boyunca bulunabilen ve sağlık açısından da faydaları saymakla bitmeyen kenger bitkisi, çoğu dar gelirli ailenin de geçim kaynağı oldu. Bölgede genellikle yöresel yemeklerde kullanılan kenger bitkisini toplamaya gelen Metin Kılıç, "İlkbaharın gelmesiyle birlikte dağlarımızda doğal ortamlarda yetişen kenger bitkisini toplamaya geliyoruz. Kenger bitkisini toplayarak yemeğini ve turşusunu yapıp yiyoruz. İnsanların buraya gelip bu güzellikleri görüp ve bu bitkiyle tanışmasını isteriz" dedi.

Kaynak: İHA

Van, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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