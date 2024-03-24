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Erciş'te Mart ayında kar yağışı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde Mart ayının son günlerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu.

Erciş'te gün içinde etkili olan hafif yağmur ve karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 ile 10 santimetre olurken, yüksek kesimlerde ise 25 ile 40 santimetreye ulaştı. Mart ayında karın yağması ise en çok çocukları mutlu etti. Gecenin geç saatlerinde dışarı çıkıp karla oynayan çocuklar doyasıya eğlendi.