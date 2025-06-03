Mersin'in Erdemli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birincilik elde eden 4 öğrenciye çeyrek altın hediye edildi.
Sınavda 80 sorunun tamamına doğru yanıt veren öğrenciler Elif Eda Okyar, Caner Eymen Turan, Fatih Özdemir ve Onur Göksu, Kaymakam Aydın Tetikoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Kaymakam Tetikoğlu, sınavda dereceye giren öğrencileri tebrik etti.
Öğrenciler başarılarından dolayı çeyrek altın ile ödüllendirildi.
Ziyarette, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler de yer aldı.???????
Son Dakika › Güncel › Erdemli'de Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi - Son Dakika
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