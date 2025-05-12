Erdemli\'de Hafızlık Kursu Yarına Kermes

Mersin'in Erdemli ilçesinde yapımı süren Hafızlık Kur'an Kursu yararına kermes düzenlendi.

İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şubesi işbirliğinde, Merkez Mahallesi'nde yapımı devam eden kursa destek için organize edilen kermes, Erdemli Belediyesinin otoparkında ziyaretçileri ağırladı.

Etkinlikte konuşan İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit, kermesin 17 Mayıs'a kadar açık olacağını belirterek, "İlçemize kazandırılacak kurs, 4 katlı ve 130 yatak kapasiteli olacak, yüzme havuzlu ve spor tesisiyle donatılacak. 'Hayır çarşısı' adını verdiğimiz kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz." dedi.

Kur'an-ı Kerim okunan kermese, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara ve vatandaşlar da katıldı.