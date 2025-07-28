Erdemli'de Hükümlü Yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, farklı suçlardan hakkında 29 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kentte çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Çeşmeli mevkisinde yol kontrol noktasında 11 suçtan 29 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.