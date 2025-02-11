Erdemli\'de Müstakil Evde Yangın

Mersin'in Erdemli ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Suriye uyruklu 6 kişinin kaldığı Yüksek Mahallesi Kaleler Sokak'taki tek katlı ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden çıkan kişilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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