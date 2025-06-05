Erdemli\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Mersin'in Erdemli ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin bir adrese düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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