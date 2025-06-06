Erdemli ve Silifke\'de Bayram Yoğunluğu

Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerindeki plajlarda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik arttı.

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte tatilciler, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi ile Silifke ilçesindeki Susanoğlu ve Yapraklı Koy plajlarını tercih etti.

Bazı ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi.

Tekne turlarına katılan yerli ve yabancı turistler koyları gezdi.

Şezlong ve şemsiyelerle dolan plajlardaki hareketlilik dron ile havadan görüntülendi.

"Bayramın kalan günlerinde daha yoğun olacağız"

Yapraklı Koy'da işletme sahiplerinden Mesut Öztürk, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda artan yoğunluktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Tatilcilerin huzurlu ve mutlu şekilde vakit geçirmesi için çalıştıklarını dile getiren Öztürk, "Yapraklı Koy zaten marka, Silifke'nin incisi. Bayramın kalan günlerinde daha yoğun olacağız. Vatandaşlarımızı kurbanlarını kestikten sonra bölgeye bekliyoruz." diye konuştu.

Kızkalesi plajındaki ziyaretçilerden Rengin Ertürk de Ankara'dan geldiklerini belirterek, "Kızkalesi'ni görmek istediğimiz için kente geldik. Hem eğleneceğiz hem denize gireceğiz." dedi.

Mustafa Özdemir de Diyarbakır'dan geldiklerini ilçede güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Hatay'dan gelen Nedim Solmaz ise "Kızkalesi'ne her gelişimde memnun kaldım, denizi çok güzel. Bayram tatilini burada geçireceğim." ifadesini kullandı.