Erdoğan'dan Parti Teşkilatlarına Uyarı: "Bilin Ki Genel Başkan Çok Şikayet Alıyor" - Son Dakika
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Erdoğan'dan Parti Teşkilatlarına Uyarı: "Bilin Ki Genel Başkan Çok Şikayet Alıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti teşkilatlarına uyarıda bulunarak, "Bilin ki Genel Başkan çok şikayetler alıyor. Benim bu şikayetleri burada haykırmam lazım, hepinizin bunu bilmesi lazım. Altını çizerek tekrar ediyorum, bunları herhangi bir çıkar, makam ve mevki beklentisiyle değil davamızın bizlere yüklediği mesuliyet bilinciyle yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla göz yummayacağımız, müsaade etmeyeceğimiz bir durum" ifadesini kullandı.

05.01.2025 15:14  Güncelleme: 15:20
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti teşkilatlarına uyarıda bulunarak, "Bilin ki Genel Başkan çok şikayetler alıyor. Benim bu şikayetleri burada haykırmam lazım, hepinizin bunu bilmesi lazım. Altını çizerek tekrar ediyorum, bunları herhangi bir çıkar, makam ve mevki beklentisiyle değil davamızın bizlere yüklediği mesuliyet bilinciyle yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla göz yummayacağımız, müsaade etmeyeceğimiz bir durum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de bulunan Rize Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Rize 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Güneyimizdeki tarihi gelişmeleri hayırlı sonuçlara tebdil etmeye yönelik çabalarımızla, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda attığımız adımlarımızla, ekonomik sorunlara kalıcı çözümler getirecek programımızla, ülkemizi her alanda geleceğin karmaşık dünyasına hazırlamaya yönelik teknolojik ve diplomatik ataklarımızla velhasıl süreci sancılı da yürüse sonuçları ülkenin ve milletin faydasına olacak politikalarımızla şükran borçlu olduğumuz 85 milyonun her bir ferdi için gece gündüz çalışıyoruz.

"Bu tipler maalesef bizim aramıza da sızabiliyor"

Rabbimiz bize ancak çalıştığımız kadarının karşılığının olduğunu bildiriyor. Hiçbir şey üretmeden, aksiyon almadan, riske girmeden hayatın diğer alanlarında başarı sağlanamayacağı gibi siyaset de yapılamaz. Türkiye'nin en büyük sorunu tatlı su siyasetçisi tipinin her yeri işgal etmiş olmasıdır. Kayda değer hiçbir iş yapmadan sadece lafla, seviyesiz polemikle, sadece yalan yanlış sosyal medya paylaşımları ile siyasetçilik oynayan bu tipler maalesef bizim aramıza da sızabiliyor. Bunları da görmezden gelmeyelim. Bizim siyasetimiz de bu anlayışa, bu anlayışla başka ajandalar peşinde koşanlara da yer yoktur. Sorumlu olduğunuz yerin caddelerine, sokaklarına, hanelerine iş yerlerine haftanın her günü ve günün 24 saati hakim olmadan işinizin hakkını veremezsiniz.

"Bunun adı siyaset değil, açık söylüyorum millete ihanettir"

Hangi görevde olursanız olun, ister il başkanı, ister belediye başkanı, ister milletvekili olun size benim vatandaşlarımdan herhangi birisi gelip sizden bir işin yapılmasını istiyorsa onu bir başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece ben Genel Başkanınız olarak varsa sizlere hakkımı helal etmiyorum. Bazılarına bu söylediklerim zor gibi gözükebilir ama bilin ki Genel Başkan çok şikayetler alıyor. Benim bu şikayetleri burada haykırmam lazım, hepinizin bunu bilmesi lazım. Bazı arkadaşlarım bu söylediklerimi imkansız görebilir. Siyasetimizi yaparken hak olan davamıza hizmet etmeye bakacağız. Altını çizerek tekrar ediyorum, bunları herhangi bir çıkar, makam ve mevki beklentisiyle değil davamızın bizlere yüklediği mesuliyet bilinciyle yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla göz yummayacağımız, müsaade etmeyeceğimiz bir durum.

Türkiye'de yeteri kadar ticarethane gibi çalışan parti, STK, belediye ve benzeri yer zaten var ama AK Parti böyle olamaz. Millete hizmet için kendilerine tahsis edilen kaynakları kimi terör örgütlerine aktarır, kimi çeşitli organizasyonlar üzerinden yağmalar, kimi hiçbir eser üretmeden çarçur eder. Kimi nefsini tatmin için etrafına dağıtır, kimi siyasi kariyerini inşa etmek için kullanır. Bunun adı siyaset değil, açık söylüyorum millete ihanettir."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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