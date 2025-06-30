Erdoğan İhracatçılara Teşekkür Etti - Son Dakika
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Erdoğan İhracatçılara Teşekkür Etti

30.06.2025 13:39
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elde ettiğimiz hiçbir başarı bize altın tepside sunulmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elde ettiğimiz hiçbir başarı bize altın tepside sunulmadı. Bugünlere dikensiz gül bahçesinde yürüyerek gelmedik. Bilakis canımızı dişimize takarak geldik, zorlukları aşarak bentleri tek tek yıkarak geldik. Bunun en yakın şahidi ihracatçılarımızdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 32. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Genel Kurul ile ödül alacak firmaların ve iş insanlarının başarılarının devamını temenni etti.

Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne kuruluşundan bugüne emek vermiş herkese teşekkür ederek, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin 33 yıldır sadece bir çatı kuruluş olmanın ötesinde ihracatın stratejik aklını oluşturan, yön veren, politika öneren ve sektörleri ortak hedeflerle buluşturan bir vizyon merkezi haline geldiğini ifade eden Erdoğan, "Türkiye'nin gıptayla takip edilen büyüme ve kalkınma hikayesi 'İşimiz üretim, gücümüz ihracat' ilkesini benimsemiş siz ihracatçılarımızın özverili çabalarıyla yazılıyor, dünyanın dört bir yanına ulaşan, en ücra köşelerde dahi kendine yer bulan her bir ürünümüz, küresel arenada büyük bir iz bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Türk ihracatçısı denilince artık dünyada sadece bir tedarikçi değil, aynı zamanda bir çözüm ortağı ve bir güven markası anlaşıldığına vurgu yaparak, "Bize ve milletimize yaşattığınız bu gurur tablosu için sizleri kutluyorum. Bütün ihracatçılarımızı, tüm firmalarımızı işçilerimizden, nakliyecilerimize kadar zincirin tüm halkalarını ayrı ayrı tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Bizler binlerce yıllık medeniyet birikimiyle yoğrulmuş bu topraklarda alın terini akılla ve vizyonla yoğurarak çalışan, üreten ve ürettiğini dünyaya ulaştıran bir milletiz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elde ettiğimiz hiçbir başarı bize altın tepside sunulmadı. Bugünlere dikensiz gül bahçesinde yürüyerek gelmedik. Bilakis canımızı dişimize takarak geldik, zorlukları aşarak bentleri tek tek yıkarak geldik. Bunun en yakın şahidi ihracatçılarımızdır. Her biriniz Türkiye'nin bugünlere ulaşmasına çok büyük katkılar yaptınız. İhracatçılar olarak sizler Türkiye yüzyılının inşasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, millet ve memleket sevdalısı yol arkadaşlarımızsınız. Rabb'im dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum."

"Türkiye'nin ihracatta hedeflediği yere gelmesini hep beraber sağlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu da lütfen unutmayın. Henüz yolun başındayız. Daha önümüzde gidecek çok yolumuz var. Kalan yolu da yine omuz omuza yürüyeceğiz. İnşallah çalışarak, üreterek, satarak, yeni pazarlar bularak Türkiye'nin ihracatta hedeflediği yere gelmesini hep beraber sağlayacağız." dedi.

Yalnızca konjonktürel dalgalanmaların değil, derin yapısal dönüşümlerin ve tarihi önemde kırılmaların da yaşandığı eşik niteliğinde bir dönemden geçildiğini dile getiren Erdoğan, "İnsanlık tarihine damga vuran Kovid-19 salgınının sağlık boyutunu geride bıraksak da salgının tetiklediği krizin küresel ekonomide yol açtığı tahribat halen tam anlamıyla telafi edilemedi." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan İhracatçılara Teşekkür Etti - Son Dakika

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