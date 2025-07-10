Erdoğan, Kamu Başdenetçisini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadesine yer verildi.
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