Erdoğan Midilli: Çiçekçilikte 45 Yıl - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erdoğan Midilli: Çiçekçilikte 45 Yıl

Erdoğan Midilli: Çiçekçilikte 45 Yıl

Sakarya'da çiçekçilik yapan Erdoğan Midilli, 45 yıllık deneyimiyle özgün tasarımlar sunuyor.

11.02.2025 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da çiçekçilik yapan Erdoğan Midilli, yaklaşık 45 yıllık meslek hayatı boyunca edindiği becerilerle hazırladığı çiçek tasarımlarını müşterilerine ulaştırıyor.

Çiçeklere olan ilgisi dolayısıyla İstanbul'da yaşadığı dönemde evinin bahçesinde hobi olarak farklı çiçekler yetiştiren 58 yaşındaki Midilli, 45 yıl önce iş yeri açarak çiçekçilik sektörüne adım attı.

Şehir yaşantısından sıkılan Midilli, 2018 yılında kardeşlerinin yaşadığı Sakarya'nın Adapazarı ilçesine taşındı.

Erdoğan Midilli, AA muhabirine, çiçekleri çok sevdiğini, çeşit çeşit çiçekleri bahçesinde yetiştirmesinin bu mesleği yapmasına vesile olduğunu söyledi.

Sevmeden yapılan işte başarılı olunamayacağını, müşterilerini memnun etmek için gayret sarf ettiklerini belirten Midilli, "Çiçekçilik sektörü market işine benzemiyor. Herkes almıyor veya alamıyor. Çiçek siparişi verenler sevdiklerini, dostlarını, eşlerini, sevgililerini mutlu etmek için siparişi veriyor. Gönderen kişi de mutlu oluyor, onların mutluluğu da bizim mutluluğumuz." dedi.

Midilli yurt dışından da siparişler aldığını, gönderimin Türkiye'deki merkez üzerinden sağlandığını kaydetti.

Sektörde çırak yetişmemesinden yakınan Midilli, "10 yıldır oğlumla çalışıyoruz. Çıraklık yapmıyorlar, meslek babadan oğula geçiyor. İstanbul'da yetiştirdiğim çıraklar vardı. Şu an başka yerlerde çalışan, bizim yanımızda yetişip sanatsal anlamda bizi geçen arkadaşlarımız da var. Herkesten farklı tasarım uygulamalarından dolayı hayranlıkla izlediğim arkadaşlar var. İşinizi ne kadar iyi yaparsanız o kadar ayakta kalırsınız." diye konuştu.

Midilli özgünlüğün önemine işaret ederek, "Çiçek her yerde var, çiçekleri sanata dönüştürmek ve benimsemek önemli. Al, sat, gönder değil. Çiçeklerin rengi, birbirine uyumu, niçin gönderildiği, alıcının cinsiyeti ve yaş kriterlerine uygun tasarım yapmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Özel günlerde çiçek fiyatlarının artabildiğini dile getiren Midilli, "Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde geçmiş yıllara oranla satışlar düşük. Fiyatta artış olacak ama biz aynı fiyattan satışımızı devam ettiriyoruz. Müşterilerimizi mutlu etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Adapazarı, İstanbul, sakarya, Ekonomi, Güncel, Kültür, Tarım, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan Midilli: Çiçekçilikte 45 Yıl - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:01:42. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan Midilli: Çiçekçilikte 45 Yıl - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.