Erdoğan: Siyasette kin tutmuyoruz, sadece devletin ve milletin çıkarları için kin tutarız - Son Dakika
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Erdoğan: Siyasette kin tutmuyoruz, sadece devletin ve milletin çıkarları için kin tutarız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette kin tutmadıklarını sadece devletin ve milletin çıkarları için kin tuttuklarını söyledi. Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Erdoğan, fitne ve nifak odaklarına göz açtırmayacaklarını belirtti. Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yoluna devam edeceğini ifade etti.

15.05.2024 13:38
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasette kin tutmadıklarını sadece devletin ve milletin çıkarları için kin tuttuklarını söyledi.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapılarının herkese açık olduğunu ve siyasette kin tutmadıklarını söyledi. Siyasetteki yumuşama iklimini kara kışa çevirmek isteyenler olduğunu ifade eden Erdoğan, fitne ve nifak odaklarına göz açtırmayacaklarını söyledi. Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yoluna devam edeceğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Partimizin kapıları ilkeleri bizim ilkelerimizle örtüşen herkese açıktır. Biz milletimizin devletimizin çıkarları için kin tutarız ama siyasette kin kavramını asla kabul etmeyiz. İhanete varmayan her dostluk bizim için bakidir. Yeter ki samimiyet olsun hüsnüniyet olsun ülkeye ve millete hizmet derdi olsun. Diğer herşey bir şekilde hal yoluna konulur. Tabi siyasette yumuşama iklimini kara kışa çevirmeye çalışanlar olduğunu cumhur ittifakı surlarında gedik açmak isteyenler olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Daha önce de bu tarz teşebbüslerle karşılaştık. Allah'a hamdolsun hepsinden güçlenerek çıktık. Fitne ve nifak odaklarına kesinlikle göz açtırmayacağız. Cumhur İttifakı daha da güçlenerek, saflarını sıklaştırarak dayanışmasını arttırarak yoluna devam edecek."

Erdoğan: Siyasette kin tutmuyoruz, sadece devletin ve milletin çıkarları için kin tutarız
Kaynak: ANKA

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