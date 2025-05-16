Ereğli'de İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
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Ereğli'de İstinat Duvarı Çöktü

Ereğli\'de İstinat Duvarı Çöktü

Ereğli'de bir apartmanın istinat duvarı çöktü, yöneticisi müteahhidi mahkemeye verdi.

16.05.2025 12:05
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 2018'de yapılan binanın zaman içinde istinat duvarı çökerken, yolda da derin çukur oluştu. Müteahhit firmayla apartmanda yaşayanlar davalık oldu. Binanın yöneticisi Mustafa Duman (59), müteahhidin duvarı yaptırması gerektiğini belirten bilirkişi raporunun da dosyaya konulduğunu söyleyerek, yaşadıkları soruna çözüm bulunmasını istedi.

Olay, Elma Tepe Mahallesi 2 No'lu Esentepe Sokak'ta meydana geldi. 2018 yılında yapılan 5 katlı Anıl Apartmanı'nın istinat duvarı, geçen yıl kasım ayında yıkıldı. Yolda da çukur oluştu. 2018 yılında binanın zemin katını satın alan ve apartmanın yöneticisi olan Mustafa Duman, 2020 yılında duvarın yan yatmaya başlaması üzerine müteahhit firma yetkililerine durumu bildirdiğini ancak bir sonuç alamadığını belirtti. Mustafa Duman, yamulmaya başladıktan 4 sene sonrasında duvarın 2024 yılı Kasım ayında sabah saatlerinde çöktüğünü söyledi.

BELEDİYE YAZI GÖNDERDİ, MAHKEME BİLİRKİŞİ ATADI

Durumu belediyeye bildirdiklerini söyleyen apartman yöneticisi Mustafa Duman, belediyenin, müteahhide yazı gönderdiğini, bundan da sonuç alamadıklarını ve konuyu mahkemeye taşıdıklarını ifade etti. Ereğli 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başlayan adli süreçte, dosyaya bilirkişi atadığını ve bilirkişinin de müteahhidin kusurlu olduğuna dair rapor sunmasına rağmen yine de sonuç alamadıklarını ifade etti. Yaşanan sorunla ilgili adli süreç ise hala devam ediyor.

Yaşanan sorunla ilgili binayı yapan Bayram Kapdan'ın kendisine 'Benimle işiniz yok' dediğini iddia eden Mustafa Duman, "İlk evi aldığımızda duvar bel vermeye, şişmeye başlamıştı. Müteahhide söylediğimizde, 'Ben binayı sattım. Benimle işiniz yok' dedi. Ama müteahhidin yasaya göre, tam 15 yıl sorumlu olduğunu öğrendik. Belediyeye haber verdik. Belediye kendisini kusurlu buldu. Belediyeden resmi yazı gönderildi. Yine kulak asmadı. Yazı kendisine ulaştığında yine yapmadı, dinlemedi. Daha sonra da 2 ay içinde duvar patladı. Biz mahkemeye müracaat ettik. Mahkeme bilirkişi atadı. Bilirkişi müteahhidi kusurlu buldu. Buraya sadece taş duvar örmüş. Hiç arasında harç yok. Çimento yok. Önden sadece sıva harcı atmış" dedi.

'DAİREDE ÇOCUKLAR VAR'

Binada oturan ailelerin çocukları olduğunu ve park olmadığı için apartmanın arka kısmında oynadıklarını söyleyen Duman, "Bu dairede çocuklar var. İki tane inci taneleri gibi yavrular var. Üst katta komşunun çocukları var. Çocuklar park olmadığı için apartmanın boşluğunda oynuyor. Bu duvar emniyetli olmadığı zaman burada çocuklar olsa ne olacaktı?" diye konuştu.

İddialara ilişkin DHA muhabirinin ulaştığı Bayram Kapdan ise "Ben gerekenleri apartman sakinlerine söyledim. Konuyu apartman sakinleriyle görüşün" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

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