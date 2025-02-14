Ereğli'de Suç Örgütü Operasyonu

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Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma iddiasıyla eğlence mekanı işleten E.A. ve beraberindeki 6 şüpheliyi yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.A'nın da aralarında bulunduğu 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.