Ereğli'de Suç Örgütü Operasyonu

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma iddiasıyla eğlence mekanı işleten E.A. ve beraberindeki 6 şüpheliyi yakaladı.
Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan E.A'nın da aralarında bulunduğu 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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