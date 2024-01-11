Konya Ereğli\'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
Ereğli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan, bulunduran, nakleden, ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerinde ve iş yerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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