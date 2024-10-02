Ereğli'de Yağışlardan Az Hasarla Kurtulundu - Son Dakika
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Ereğli'de Yağışlardan Az Hasarla Kurtulundu

Ereğli\'de Yağışlardan Az Hasarla Kurtulundu

Başkan Posbıyık, kuvvetli yağışlara rağmen Ereğli'de az hasar yaşandığını açıkladı.

02.10.2024 16:17
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Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçede etkili olan kuvvetli yağışları az hasarla atlattıklarını bildirdi.

Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan Posbıyık, belediye ekiplerinin kuvvetli yağış nedeniyle 3 gündür teyakkuzda olduğunu belirtti.

Ekiplerin, İtfaiye Müdürlüğünde oluşturulan kriz masasında gece geç saatlere kadar görev yaptığına değinen Posbıyık, şunları söyledi:

"Dün gece özellikle korku yüksekti. Bu yağmurda ufak tefek sıkıntılar oldu. Bazı toprak kaymaları, su baskınları, çökmeler, ağaç devrilmeleri oldu. Az hasarla atlattık. Ereğli'ye, ilimize, ülkemize büyük geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Maalesef iklim değişikliği nedeniyle bu tip işler olmaya başladı. Tekrar geçmiş olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ereğli'de Yağışlardan Az Hasarla Kurtulundu - Son Dakika

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