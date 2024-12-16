Eren Kırca Türkiye İkincisi Oldu - Son Dakika
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Eren Kırca Türkiye İkincisi Oldu

Eren Kırca Türkiye İkincisi Oldu

Gelibolulu sporcu Eren Kırca, 2024 Salon Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikinciliği kazandı.

16.12.2024 12:16
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Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen "2024 Salon Türkiye Şampiyonası"nda Gelibolulu sporcu Eren Kırca Türkiye ikincisi oldu.

Antalya Spor Salonunda 11-15 Aralık'da gerçekleştirilen organizasyona katılan 143 kulüpten 402'si kadın, 421'i erkek toplam 823 sporcu, çeşitli kategorilerde milli takım seçmeleri için de yarıştı.

Yarışmaya Makaralı Yay Genç Erkeler kategorisinde katılan Gelibolulu sporcu Eren Kırca, yaptığı atışlarda aldığı sonuçlarla Türkiye ikincisi olmaya hak kazandı.

Eren Kırca bu yarışmada ayrıca, 2025 milli takım seçme yarışması için gerekli olan baraj puanını da aldı.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Güncel, Kırca, Spor, Son Dakika

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