Eren Üner'in İddiaları Emniyet Tarafından Reddedildi - Son Dakika
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Eren Üner'in İddiaları Emniyet Tarafından Reddedildi

Emniyet, Eren Üner'in kötü muamele iddialarının asılsız olduğunu ve suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

21.04.2025 17:05
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(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, üniversite öğrencisi Eren Üner'in gözaltı işlemleri sırasında kötü muameleye uğradığı yönündeki iddiaların "gerçek dışı, asılsız ve teşkilatı yıpratmaya yönelik iftiralardan ibaret" olduğu belirtilerek, Üner hakkında suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

Tarih bölümü ikinci sınıf öğrencisi Eren Üner, bazı polis memurlarının, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu protestoları sırasında gözaltına aldıkları kişilerin görüntülerini, hakaret ve tehdit notlarıyla sosyal medya hesaplarından paylaşmalarını, kendisine ait X hesabına taşımıştı.

Bunun ardından söz konusu polis memurları Üner hakkında şikayetçi oldu ve hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, 24 Mart 2025 tarihinde saat 22.30 sularında Üner'in evine giderek gözaltı işlemi gerçekleştirdi. Üner, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanan Üner, yaklaşık 15 gün cezaevinde kaldı. Üner, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, gözaltı işlemleri sırasında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını ifade etmişti.

"İddialar, gerçek dışı, asılsız ve teşkilatımızı yıpratmaya yönelik iftiralardan ibarettir"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"X platformu üzerinden '@erennuner' kullanıcı isimli E.Ü.'nün gözaltı işlemleri sırasında kötü muameleye uğradığına dair 20.04.2025 tarihinde ileri sürdüğü iddialar, gerçek dışı, asılsız ve teşkilatımızı yıpratmaya yönelik iftiralardan ibarettir. Adı geçen şahsın 24.03.2025 tarihinde 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme ve Yayma' suçu kapsamında gözaltına alındığı, yapılan işlemlerin ardından 25.03.2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve 09.04.2025 tarihinde serbest bırakıldığı görülmüştür.

Gözaltı süresince alınan (3) adet doktor raporunun tetkikinde, darp ve cebir izine rastlanmadığı, ayrıca avukat eşliğinde alınan ifadesinde de darp, cebir ya da kötü muamele konularından bahsetmediği ve şikayetçi olmadığı tespit edilmiştir. Nitekim serbest bırakıldığı 09.04.2025 tarihinden iddialarda bulunduğu 20.04.2025 tarihine kadar herhangi bir adli makama/ kolluk birimine şiddet ya da kötü muamele gördüğüne dair başvurusunun olmadığı da anlaşılmıştır.

Öte yandan gözaltına alınan şahısların aranması 'Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği' ile 'Adli ve Önleme Arama Yönetmeliği'ne göre yapılmakta olup Teşkilatımız, tüm bu iş ve işlemleri, yukarıda belirtilen yönetmeliklerin çizdiği çerçevede büyük bir hassasiyetle ve titizlikle yerine getirmektedir. Adı geçen kişi ile ilgili adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır."

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Kaynak: ANKA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eren Üner'in İddiaları Emniyet Tarafından Reddedildi - Son Dakika

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