Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, sporcular ve vatandaşlarla bir araya geldi

Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, sporcular ve vatandaşlarla bir araya geldi.
İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmaları kapsamında Küpçüler Mahallesi'ni ziyaret eden Şengül, vatandaşlarla görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.
Şengül, vatandaşın beklentilerini bildiklerini belirterek, "Allah nasip ederse yeni dönemde de Küpçüler Mahallemizde alt ve üst yapı atağımızı etaplar halinde sürdürecek, yeni sosyal alan projeleri başta olmak üzere birçok çalışma ile mahallemize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ziyarette, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Ömer Barik, MHP İlçe Başkanı Mustafa Tamer, Cumhur İttifakı meclis üyesi adayları ve partililer yer aldı.
Erenler 54 Spor Kulübü, Erenlerspor U17 ve Sakarya Kadın Futbol Kulübü oyuncuları, teknik heyeti ve yöneticileriyle de bir araya gelen Şengül, futbola aşık bir şehir olduklarını belirterek, "Sporla ilgilenen, sporu seven gençlerimiz, evlatlarımız için konforlu, güvenli ve donanımlı yeni sahalar inşa edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz ve sizler için çok çalışacağız." bilgisini paylaştı.
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