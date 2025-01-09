Erenler'de Gazeteciler Günü Kutlandı

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Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dinç, ilçedeki bir restoranda düzenlenen programda, şehirde görev yapan gazetecilerin gününü kutladı.

Göreve geldikleri 9 aylık süreçte 21 projeden 9'unu hayata geçirdiklerini belirten Dinç, ilçede tamamlanan, devam eden ve proje aşamasında olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dinç, Sokak Hayvanları Geçici Barınma Merkezi, 82 öğrenciye Kantin Kart projesi, 65 aileye çölyak hastalığıyla ilgili aylık gıda yardımı, Sağlık Park, Hanımeli Pazarı, kadınlara özel spor salonu, Akıllı Kent Sistemi gibi projelerin tamamlandığını belirterek, belediyenin yapay zeka konusunda da hızla ilerlediğini kaydetti.