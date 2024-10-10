Erfelek\'te Odun Deposunda Yangın

Sinop'un Erfelek ilçesinde odun deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Toplu Mahallesi'nde Salih Ekşioğlu'na ait odun deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Erfelek Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın sonucu depoda hasar meydana geldi.
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