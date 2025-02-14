Ergani\'de Eğitime Kar Engeli

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eğitime kar engeli
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Ergani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, ilçe merkezi dahil olmak üzere, Milli Eğitime bağlı özel okullar ve rehabilitasyon merkezleri dahil tüm düzeylerde eğitim-öğretime 1 gün (Cuma günü) ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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