Ergene\'de 60 bin makaron ele geçirildi

Ergene'de 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde boş makaronların kaçak tütün ile doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, belirlenen adreste arama yaptı.

Aramalarda, 60 bin makaron, tütün doldurma makinesi ve 15 kilogram tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

- Saray'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Saray ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otogarda durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasından ve çantasında bir ruhsatsız tabanca ile 41 tabanca fişeği ele geçirildi.