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Ergene'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Ergene'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, 'Ergene 100 fikir ve proje' faaliyetleri kapsamında 'Bağımlı olma özgür ol' semineri düzenlendi. Seminere psikolog Merve Baran konuşmacı olarak katıldı ve bağımlılıkla mücadele hakkında bilgiler verdi. Seminere yaklaşık 100 sporcu, antrenör ve yönetici katıldı.

Ergene\'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi
20.12.2023 - 12:33,  Güncelleme: 12:44
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, "Ergene 100 fikir ve proje" faaliyetleri kapsamında "Bağımlı olma özgür ol" semineri düzenlendi.

Ergene Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, psikolog Merve Baran konuşmacı olarak katıldı.

Baran, katılımcılara bağımlılıkla mücadele hakkında slayt eşliğinde bilgiler verdi.

Baran'ın sunumunun ardından konuşan Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, ilçede sporu sevdirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Özellikle gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını anlatan Doğramacı, "İlçemizde ve bölgemizde sosyal içerikli projeler üretiyoruz. Bunların arasında bu gün bir araya gelme nedenimiz olan Ergene '100 Fikir ve Projesi' de var. Bölgemizdeki gençlerimize zararlı alışkanlıklara karşı bağımlılık alanında verdiğimiz bu seminer çok faydalı oldu diye düşünüyorum. Bundan sonra da bölgemizde çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Seminere, 100'e yakın sporcu, antrenörler ve yönetici katıldı.

Kaynak: AA
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Tekirdağ, Gençlik, Ergene, Spor, Sağlık, Spor, Güncel, Son Dakika

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