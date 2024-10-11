Ergene\'de Gençlik Merkezi Tanıtımı

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde açılan gençlik merkezi lise öğrencilerine tanıtıldı.

Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, AA muhabirine, Ergene Mustafa Aslan Gençlik Merkezi'nin tanıtımının, ilçedeki 7 farklı lisede gerçekleştirildiğini söyledi.

Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlamak ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla kurulan merkezin, ilçedeki gençlere hizmet edeceğini belirten Doğramacı, yapılan tesisin bölge için güzel bir adım olduğunu kaydetti.

Doğramacı, tanıtım faaliyetlerinin süreceğini ifade etti.

Öğrenciler sokak hayvanları barınağını ziyaret etti

Ergene'de öğrenciler, belediyenin sokak hayvanları barınağını ziyaret etti.

Barınaktaki hayvanlar hakkında bilgi alan öğrenciler, fotoğraf çektirdi.

Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, ilçedeki öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için bu tür faaliyetler düzenlediklerini belirtti.

Ziyaretlerin sayısını artıracaklarını aktaran Topak, "Hayvan sevgisini ve merhameti öğrendikleri bu güzel yaşlarında çocuklarımızla birlikte minik dostlarımızı sevdik, besledik. Kendi ellerimizle yuvalarını renklendirerek hayatlarına ortak olduk. Gelecek nesillerin canlılara ve doğaya saygı duymaları için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.