Uyuşturucu ve Silahla 3 Gözaltı

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Ergene ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde şüphe üzerine M.Ö. ve M.T'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkgücü Mahallesi'nde şüphe üzerine S.T'yi durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Evinde uyuşturucuyla yakalandı

Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.