Ergene ve Çorlu Belediyeleri Çalışmalarını Sürdürüyor

Ergene Belediyesi ekipleri, park ve bahçelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde yeşil alanlar, park ve bahçeler ile oyun alanlarının temizliğini düzenli olarak yapıldığını belirtti.
Yüksel, bakımların ihmal edilmeden belirli aralıklarla ilgili ekipler tarafından devam ettiğini ifade etti.
Ekiplerin gereken tüm temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını yaptığını belirten Yüksel,"Bu noktada vatandaşlarımıza da önemli sorumluluklar düşüyor. Temizliği yapılan alanların aynı şekilde kullanımdan sonra da temiz ve düzenli bırakılması önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
Çorlu'da yol yapım çalışmaları
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçede yol yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Sarıkurt yaptığı yazılı açıklamada, ilçede bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.
Çalışmaların aralıksız süreceğini aktaran Sarıkurt, "İlçe genelinde yapacağımız çalışmalarla ilgili program hazırladık. Vatandaşlarımız istek ve beklentilerine göre çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz her yola ve sokağa müdahale edecek."ifadelerini kullandı.
Çorluspor 1947 deplasmanda Keşanspor ile karşılaşacak
Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Çorluspor 1947, deplasmanda karşılaşacağı Keşanspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş yaptığı açıklamada, deplasmandan 3 puanla dönmek istediklerini belirtti.
Oyuncuların maça iyi bir şekilde hazırlandığını aktaran Gümüş, "Her maçı kazanmak istiyoruz. Oyuncularımıza güvenim tam. Rakibimiz Keşanspor'u mağlup ederek yolumuza devam etmek istiyoruz."dedi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili bir değerlendirme de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "TBMM'nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır" dedi.
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile ailevi sebepler nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Akdeniz ekibi ayrıca Mbaye Niang'ın sözleşmesini feshetti.
TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından başlayan gerilim, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Meclis'te yaptığı açıklamalarla devam etti. Zengin, bir grup milletvekilinin Meclis'i ve toplumu terörize ederek iş çıkarabileceğini düşündüğünü belirtti ve dün yapılan eylemin Anayasa'ya uygun olduğunu savundu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında, dar gelirli ve sosyal destek alan 1.371 konutun doğalgaz dönüşümünü tamamladı. İlk etapta Mevlana Müzesi çevresindeki 1.108 konutun dönüşümünü gerçekleştiren belediye, ikinci etapta şehir merkezinde ikamet eden 263 konutun daha dönüşümünü tamamladı. Projenin üçüncü etap çalışmaları da devam ediyor. Aileler, bu dönüşümle birlikte yaşam kalitelerinin arttığını belirtiyor.
Galatasaray'da forma giyen ve zaman zaman taraftarlardan büyük eleştiri alan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 3-3 biten maçta Manchester United'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi.
Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yankıları sürüyor. TBMM'deki oturumda kürsüye çıkan CHP'li Günaydın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un kararı okumamış olmasına atıfta bulunarak Bekir Bozdağ'a sert çıktı.
Zafer Partisi'nde 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme çalışmaları sürerken Diyarbakır ve Şırnak adayları kesinleşti. Mahmut Tatar, Diyarbakır Belediye başkan adayı olurken kızı Beyza Tatar ise Şırnak'tan aday gösterildi. Tatar ailesi daha önce de farklı partilerden Şırnak'ta milletvekili adayı olmuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti. Yapılan görüşmede, Yavaş'ın 5 yıl boyunca gerçekleştirdiği hizmet ve projeler ile yerel seçimlere ilişkin konular konuşuldu. Yavaş, 5 yılda yaptıkları çalışmaları BTP Genel Başkanı Baş'la paylaştığını belirterek, seçimlere ilişkin umutlu olduğunu ifade etti.
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