Erhan Usta'dan TÜSİAD Soruşturmasına Tepki - Son Dakika
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Erhan Usta'dan TÜSİAD Soruşturmasına Tepki

İYİ Parti'li Erhan Usta, TÜSİAD'a yönelik soruşturmayı hukukun siyasallaşması olarak yorumladı.

19.02.2025 18:00
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Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, TÜSİAD'a yönelik soruşturmaya tepki göstererek, "Bu iş dünyasına bir gözdağıdır. Bundan sonra zaten ülkemize yabancı yatırımcı gelmiyor. Böyle bir ortamda yerli yatırımcı da yatırım yapmaktan vazgeçip yurt dışına yatırım yapar. Yani bu soruşturmanın sonucunu her yönüyle hem demokrasimizle hem de hukuk sistemimizle hem de derinleşen yoksullukla hep birlikte ödeyeceğiz. Bu yanlıştan bir an evvel vazgeçilmeli" dedi.

İYİ Partili Erhan Usta, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan hakkındaki gözaltı kararına tepki gösterdi. Ekonomi ve Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, iş dünyasına yönelik bir tehdit olarak nitelendirdiği soruşturmaya ilişkin ANKA Haber Ajansına şu açıklamalarda bulundu:

"Bu hukukun siyasallaştığının en net göstergesidir"

"TÜSİAD Başkanının yaptığı tespitler tamamen doğru tespitlerdir. Hukuk sistemine, ekonomiye yönelik ve demokrasiden hızla uzaklaşıldığına ilişkin tespitlerine katılıyoruz. Devletin denetimsizliği yüzünden yangınlarda, sellerde diğer doğal afetlere ilişkin çok doğru tespitlerde bulundular. Bunlara katılıyoruz, dolayısı ile bizce bir yanlışlık yoktur. Yapılan soruşturmanın bedelini milletimiz daha fazla yüksek faizle öder, fakirleşerek öder. Bu soruşturmayı kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bu aynı zamanda hukukun siyasallaştığının da en net göstergesidir.

"Bu iş dünyasına gözdağıdır"

Bu iş dünyasına bir gözdağıdır. Bundan sonra zaten ülkemize yabancı yatırımcı gelmiyor. Böyle bir ortamda yerli yatırımcı da yatırım yapmaktan vazgeçip yurt dışına yatırım yapar. Yani bu soruşturmanın sonucunu her yönüyle hem demokrasimizle hem de hukuk sistemimizle hem de derinleşen yoksullukla hep birlikte ödeyeceğiz. Bu yanlıştan bir an evvel vazgeçilmeli."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erhan Usta'dan TÜSİAD Soruşturmasına Tepki - Son Dakika

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