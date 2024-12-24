Eric Trump'ın Skandal Paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eric Trump'ın Skandal Paylaşımı

Eric Trump, babasını Amazon'dan Kanada ve Grönland'ı satın alırken göstererek tepki çekti.

24.12.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'ın, babasını, alışveriş sitesi Amazon üzerinden Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı "satın alırken" gösteren paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.

Trump'ın oğlu Eric'in X hesabındaki "Resmen geri döndük!" açıklamasıyla paylaştığı, üzerinde oynanmış görselde, babasının Amazon'da alışveriş yaparken sepetine Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı eklediği tasvir ediliyor.

Trump'ın bu paylaşımı sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

Ülkenin seçilmiş başkanı Trump, son günlerde bu yerleri ABD'ye dahil etme fikrinden sık sık bahsediyor.

Bu hafta "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği" yönünde açıklama yapan Trump, Panama Kanalı'nın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti.

Trump ayrıca, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya "Büyük Kanada Eyaletinin Valisi" diye hitap ederek alay etmişti.

Kaynak: AA

Panama Kanalı, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Grönland, Magazin, Ekonomi, Güncel, Kanada, Amazon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eric Trump'ın Skandal Paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:05 Masadaki en kritik maddelerden biriydi Asgari ücrette işveren desteği belli oldu Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Asgari ücrete yüzde 30 zam Asgari ücrete yüzde 30 zam
20:29 TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı
20:23 Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
09:28 Arda Güler, en olmayacak yere su döktü Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
08:58 Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı
08:42 Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette Binlerce ilan kaldırıldı Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette! Binlerce ilan kaldırıldı
08:39 Acun’dan gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran sözler Acun'dan gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 21:33:27. #1.13#
SON DAKİKA: Eric Trump'ın Skandal Paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.