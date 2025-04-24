Ermeni Meselesi ve Propaganda Üzerine Panel

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Öksüz, "20. yüzyılı enformasyon yüzyılı olarak değerlendiriyoruz. Bu enformasyon süreçleri Emeni meselesi üzerinde Türk milletinin aleyhinde çok yoğun bir şekilde kullanılmıştır." dedi.

Trabzon Üniversitesi Karadeniz Kültür ve Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezince Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, KTÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Öksüz, "Ermeni Terörü ve Propaganda" konulu sunum yaptı.

Ermeni meselesinin propaganda boyutunun 150 yıllık bir zaman dilimini kapsadığını dile getiren Öksüz, "Dünya tarihinde modern dönemlerde propagandayı en etkili şekilde kullanan ve gerçeği tersyüz edip zalimi mağdur durumuna düşüren kapasiteye sahip olan bir ırk varsa o da Ermenilerdir." ifadelerini kullandı.

Öksüz, özellikle teknolojik gelişmeler dolayısıyla Ermenilerin propagandayı 20. yüzyılda etkin bir şekilde kullandıklarını ifade ederek, "20. yüzyılı enformasyon yüzyılı olarak değerlendiriyoruz. Bu enformasyon süreçleri Emeni meselesi üzerinde Türk milletinin aleyhinde çok yoğun bir şekilde kullanılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ermeniler ile Türk'lerin köklü geçmişi olduğuna değinen Öksüz, "Ermeniler kendilerini anlatma ve insanlık tarihinde yer tutma yerine, bunu tercih etmek varken tam tersi biçimde yaşanmışlıkları tersyüz ederek geçmişi acılarla soslayarak insanlığın önünde tarihi şaşırtacak bir mahiyete dönüştürüyorlar." dedi.

Öksüz, yaptıkları bilimsel çalışmalar ile tarihin gerçekliğini belgelere dayandırdıklarını, konunun arka planını kamuoyuna duyurma çabası içerisinde olduklarını kaydetti.

KTÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Üçüncü ise "Sevk ve İskan Kanunu Bağlamında Ermeni Meselesi" hakkında sunum yaptı.

Ermenilerin 1890'lı yıllarda isyan faaliyetlerini hızlandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugünkü Ermeni diasporasının sözde Ermeni soykırımının başlangıç tarihi olan 24 Nisan'da vilayetlere bir karar gönderilir. Bu kararla Ermeni komitalarının kapatılması, ellerindeki evrakların yakılmadan temin edilecek ve bu komitacılar tutuklanacak. Bu minvalde İstanbul'da yaklaşık 235 kişi tutuklanacak. Sonrasında ülke çapında yapılan süreçte yaklaşık 2 bin 234 kişi tutuklanacak Çankırı ve Ayaş'a gönderilecektir. Bunlardan bir kısmı afla beraber serbest kalacaklar bir kısmı da muhtelif sebeplerden dolayı vefat edecek. İşte bu kovuşturma meselesini soykırımın başlangıcı olarak telakki ediyorlar ve akıl almaz hatıralar ile olayları dramatize diyorlar."

Trabzon Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Çakıcı da "Ermeni Meselesinin Tarihsel Arka Planı" konulu sunum gerçekleştirdi.

Panelde, Trabzon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer katılımcılara teşekkür belgesi verdi.