Ermenistan'da Kilise Operasyonu Gerilim Yarattı

Ermenistan'da, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin Eçmiadzin'deki merkezine operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile din adamları ve vatandaşlar arasında gerilim yaşandı.

Ermeni basınında yer alan haberlere göre, iktidarın ele geçirilmesi ve anayasal düzenin şiddet yoluyla yıkılması çağrıları yapmakla suçlanan Şirak Başpiskoposu Mihail Ajapahyan'ın gözaltına alınması amacıyla kilise binasını kuşatan güvenlik güçleri ile din adamları karşı karşıya geldi.

Operasyon, Ermeni dini lideri Katolikos II. Garegin'in başpiskoposlar ve din adamlarıyla toplantı yaptığı sırada gerçekleştirildi. Kilise önünde güvenlik güçleri ile müdahale etmeye çalışan bazı papazlar ve vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

Katolikos II. Garegin, dışarı çıkarak güvenlik güçleriyle protestocular arasındaki gerilimi yatıştırmaya çalıştı. Garegin, Ajapahyan'ın güvenlik güçlerine teslim olacağını ve kilisenin avukatının da sürece eşlik edeceğini duyurdu. Din adamları ve bazı vatandaşlar Ajapahyan'ın götürülmesine izin vermedi.

Ulusal Güvenlik Servisi vatandaşlara kolluk kuvvetlerine engel olmama çağrısı yaptı

Öte yandan Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, Ajapahyan hakkında, basın ve bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla iktidarı ele geçirmeye ve anayasal düzeni zorla devirmeye yönelik kamuya açık çağrılar yaptığı gerekçesiyle dava açıldığını duyurdu.

Ajapahyan hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtilen açıklamada, kilise önünde bulunan vatandaşlara durumu tırmandırmaktan kaçınma ve kolluk kuvvetlerinin yasal kararlarının uygulanmasına engel olmama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Ajapahyan'ın kolluk kuvvetlerinden kaçmaması ve kendisini bekleyen ekiplere teslim olması çağrısında bulunuldu.

Hükümet ile kilise arasında artan gerilim

Ermeni Apostolik Kilisesi ile Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki hükümet arasında son dönemde gerilim tırmanmış durumda.

Kilise, Paşinyan'ı Azerbaycan'a taviz vermekle suçlarken Paşinyan ise kiliseyi "devlet işlerine karışmak" ve "iktidarı ele geçirmeye çalışmakla" itham ediyor.

Paşinyan, ayrıca II. Garegin'in bekarlık yeminini bozarak çocuk sahibi olduğunu, dolayısıyla dini lider olamayacağını savunuyor.

Başbakan Paşinyan, "kriminal oligarşik ruhban sınıfının iktidarı gasp planı yaptığını" açıklamış, bu kapsamda Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi çok sayıda gözaltı işlemi gerçekleştirmişti.

Hükümeti yasa dışı yollarla devirmeyi planlamakla suçlanan, aralarında Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da bulunduğu 15 kişi mahkemece tutuklanmıştı.

Ermeni Kilisesinin çağrısıyla 4 Mayıs 2024'te Azerbaycan'a iade edilen Gazah ilinin 4 köyü nedeniyle Tavuş ve Şirak bölgelerinden başkent Erivan'a yürüyüş düzenlenmiş, ülke genelinde protesto gösterileri yapılmıştı.

Paşinyan, istifasını isteyen kiliseye yönetim değişikliğinin ancak seçimle mümkün olabileceği yanıtını vermişti.