Ertegün Caz Serisi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ertegün Caz Serisi Başladı

Ertegün Caz Serisi Başladı

Washington Büyükelçiliği, Ahmet ve Nasuhi Ertegün'ü anmak için caz konseri düzenledi.

19.11.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, başkent Washington D.C'de 1930'lu ve 1940'lı yıllarda siyahi müzik olarak bilinen caz müziğine destek olarak ırkçılığa karşı koyan müzik yapımcıları Ahmet Ertegün ile Nesuhi Ertegün anısına caz konseri düzenledi.

Washington Büyükelçiliği konutunda, Büyükelçi Sedat Önal ile eşi Figen Önal'ın ev sahipliğinde yapılan 2024-2025 "Ertegün Caz Serisi" konserlerinin ilkinin ana sponsorluğunu, Borusan Pipe üstlendi.

Salonu tamamen dolduran çok sayıda Türk ve ABD'li konuk, Ertegün ailesini ve Washington D.C'deki caz tarihini onurlandıran konseri ilgiyle izleyip sanatçılara alkışlarla eşlik etti.

The Dan Nimmer Üçlüsü'nün icra ettiği konserde, bateride Aaron Kimmel, kontrbasta David Wong ve piyanoda Dan Nimmer, katılımcılara unutulmaz bir caz müziği ziyafeti verdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden konsere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, konutun, Türkiye ile ABD arasındaki yaklaşık iki yüzyıllık diplomatik ilişkinin görkemli bir sembolü olarak durduğu ve konutun tarihinin, sanatının ve mimarisinin, iki ülke tarafından paylaşılan birçok önemli sosyal, sanatsal ve kültürel bağlantıyı yansıttığına dikkat çekildi.

Ertegün Caz Serisi'nin, Ertegün ailesinin mirasını onurlandırmayı ve müziğin kültürler arasında köprü kurma ve insanları kültürler arasında birleştirme gücünü vurgulamayı amaçladığı ifade edildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutundaki caz konserlerinin tarihi

1930-1940'lı yıllarda Amerika'da ırk ayrımcılığının en yoğun ve beyazlarla siyahilerin müzik dahil hiçbir konuda bir araya gelmediği bir dönemde, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mehmet Münir Ertegün'ün oğulları Ahmet ve Nasuhi Ertegün, Büyükelçilik rezidansının kapılarını hem siyahi hem de beyaz caz sanatçılarına açmıştı.

"Caz, sosyal uyum için silahımızdır." prensibiyle hareket eden Ertegün kardeşler, Büyükelçilik rezidansındaki canlı caz konserlerinde Louis Armstrong ve Duke Ellington gibi seçkin sanatçıları ağırlamış, o dönemde başkentteki beyaz seçkin sınıftan birçok kişiyi şaşırtmıştı.

Başkentteki önemli şahsiyetler bu konserlerin haberini aldıklarında, Afro-Amerikan konukların siyahilere yapılan ayrımcılık gereği rezidansın arka kapısını kullanmamasından şikayet etmiş, Büyükelçi Ertegün ise onlara Türk kültüründe konukların her zaman ön kapıdan girdiğini söylemişti.

Ertegün kardeşler, Türk rezidansında ırkçılığa karşı başlayan bu caz tutkusunu sürdürmüş; Ahmet Ertegün 1947'de Atlantic Records'u kurmuş, Nasuhi Ertegün de 1956'da yapımcı olarak şirkete katılarak Ray Charles, Charles Mingus, Aretha Franklin ve John Coltrane gibi tüm zamanların en tanınmış müzisyenleriyle çalışmıştı.

Ertegün kardeşlerin ırkçılık karşıtı bu girişimlerinin müzik tutkularıyla birleştiği bu çabalarının anısına Washington Büyükelçiliğinde 2010 yılından bu yana çeşitli vesilelerle anma etkinlikleri düzenleniyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Washington, Diplomasi, Türkiye, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ertegün Caz Serisi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:41 İskandinavlar hazırlıklara başladı Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler İskandinavlar hazırlıklara başladı! Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
08:41 Rize Çayeli’de heyelan Ölü ve yaralılar var Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
15:16 3 kez düşme tehlikesi geçiren uçakta panik anları kamerada 3 kez düşme tehlikesi geçiren uçakta panik anları kamerada
15:11 Çete lideri Fırat Sarı’nın sanık kürsüsüne peruksuz gelmesi dikkat çekti Çete lideri Fırat Sarı'nın sanık kürsüsüne peruksuz gelmesi dikkat çekti
15:06 HÜRJET’te yeni özellik eklendi Dengeleri değiştirecek HÜRJET'te yeni özellik eklendi! Dengeleri değiştirecek
15:04 54 yıllık Türk kulübü iflas etti 54 yıllık Türk kulübü iflas etti
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
14:53 Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu
14:48 Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket
14:48 İki teğmen daha TSK’dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi İki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 11:58:01. #1.12#
SON DAKİKA: Ertegün Caz Serisi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.